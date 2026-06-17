Каноисты из Подмосковья взяли золото и серебро ЧЕ в Португалии

Спортсмены из Московской области Сергей Свинарев и Алексей Коровашков завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Португалии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сергей Свинарев стал победителем в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров среди мужчин. Второе место занял спортсмен из Испании, третье — представитель Белоруссии. Свинарев представляет областной центр олимпийских видов спорта.

Алексей Коровашков завоевал серебро в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. Золото в этой дисциплине выиграл каноист из Чехии, бронза досталась спортсмену из Греции. Коровашков также тренируется в областном Центре олимпийских видов спорта.

Ранее, в мае 2026 года, Свинарев и Коровашков стали победителями первого этапа Кубка мира в Сегеде (Венгрия). Чемпионат Европы проходил с 11 по 14 июня в Монтемор-у-Велью и является одним из ключевых международных стартов сезона для ведущих гребцов Европы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.