Государственный университет просвещения в Мытищах отметил 95-летие

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Крупнейший педагогический вуз Подмосковья — Государственный университет просвещения — отпраздновал 95-летний юбилей. Торжественное мероприятие, прошедшее в городском округе Мытищи, объединило студентов, преподавателей и ветеранов отрасли, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В начале церемонии лучшие сотрудники и ветераны университета были награждены знаками отличия Министерства просвещения Российской Федерации.

Ректор вуза Наталья Наумова в своем выступлении сделала акцент на развитии новых профильных направлений. Особое внимание было уделено медицинскому факультету, который в этом году готовится к важному этапу — первому выпуску врачей.

«По федеральным программам на факультете также открылись педиатрическое и сестринское отделения, и, конечно, развивается ординатура», — рассказала Наталья Наумова.

Студенты университета активно вовлечены в социальную и патриотическую работу. Вуз тесно сотрудничает с Российским военно-историческим обществом и профильными федеральными центрами.

«Буквально сегодня 37 наших студентов вернулись из поездки на Соловки. Также благодаря партнерству с федеральными центрами почти 700 учащихся с конца мая работают в детских оздоровительных лагерях. А в рамках проекта с факультетом изобразительного искусства уже реализовались четыре передвижные выставки», — поделилась ректор.

Кроме того, университет укрепляет международные связи, занимаясь продвижением русского языка в ряде африканских стран и возобновляя партнерство с китайскими вузами. Завершился праздничный вечер большим концертом, на котором творческие коллективы представили музыкальные и хореографические номера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.