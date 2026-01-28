В среду Швентек уступила Елене Рыбакиной из Казахстана в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Незадолго до этого в Сети завирусилось видео с камер наблюдения турнира Australian Open, где Швентек столкнулась с трудностями при проходе на корт из-за проблем с аккредитацией.

Еще одним популярным роликом стало видео, демонстрирующее, как американская теннисистка Кори Гауфф ломает ракетку в подтрибунном помещении после поражения в четвертьфинале.

На пресс-конференции Швентек задали вопрос о ее мнении касательно приватности спортсменов за пределами кортов.

«Мы теннисисты или животные в зоопарке, за которыми наблюдают, даже когда они какают? Ладно, это, конечно, преувеличение, но было бы неплохо иметь немного личного пространства, не быть постоянно под пристальным вниманием всего мира. Есть турниры, где это невозможно и за вами постоянно наблюдают. Я думаю, так быть не должно. Мы — теннисисты. На нас должны смотреть на корте, на пресс-конференциях. В этом наша работа, а не в том, чтобы стать мемом, когда забываешь аккредитацию. Это, конечно, смешно, и людям есть о чем поговорить, но нам это не нужно», — высказалась 24-летняя спортсменка.

