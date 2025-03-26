Юный житель Подмосковья стал комментатором матча сборной России по футболу

Юный житель Одинцовского городского округа прокомментировал события матча сборной России против сборной Замбии в телеграм-канале проекта «Футбол в школе», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ученик 7 класса зареченской школы города Одинцово Аркадий Амбарцумов вместе с ученицей 8 класса московской школы № 2097 Александрой Наумовой провели весь матч за воротами. Это позволило им находится максимально близко к происходящему и передать атмосферу игры с кромки поля.

Дети из проекта «Футбол в школе» впервые участвовали в подобных активностях в рамках матча сборной России. Ранее Александра и Аркадий были задействованы в суперфинале Кубка России 2023/24. За день до игры они посетили предматчевые пресс-конференцию и тренировки. В игровой день они снимали фото– и видеоконтент за воротами, а затем — церемонию награждения. Материалы были опубликованы в соцсетях проекта «Футбол в школе».

«Футбол в школе» — проект Российского футбольного союза. Его цель — привлечь максимально возможное количество детей и подростков к занятию самым популярным спортом в мире. Школьники по всей стране получают возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и школьных футбольных секциях, участвовать в регулярных турнирах Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч» и фестивалях.

В учебном 2024/25 году в проекте РФС «Футбол в школе» участвует 5 185 общеобразовательных организаций из 83 регионов России. Более 1,8 млн школьников, около половины из которых — девочки, занимаются футболом на уроках физкультуры и в секциях при школах.

Проект реализуется Российским футбольным союзом при поддержке Минпросвещения России в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.