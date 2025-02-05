Юный житель Балашихи поставил второй мировой рекорд

Марк Новиков выполнил сложнейший трюк Truck Driver to Barspin на BMX. Тракдрайвер с барспином — это комбинация из вращения в воздухе на 360 градусов и полного поворота руля.

Этот трюк можно сравнить с одновременным выполнением двух координационно сложных движений, где любое отклонение может привести к потере равновесия.

Рекорд юного жителя городского округа Балашиха подтвержден экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence и внесен в Реестр Рекордов России.

Марк Новиков начал заниматься экстремальными видами спорта с четырех лет, и уже к семи годам освоил множество очень сложных трюков. Его вдохновляет BMX-райдер Райн Виллиамс, а цель Марка — стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.