Юный спортсмен из Одинцова завоевал золото на первенстве мира по тхэквондо
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Подмосковный спортсмен Николай Сычев одержал победу на мировом первенстве по тхэквондо WTF среди юношей 12–14 лет. Воспитанник спортивной школы «Лидер» в Одинцове стал лучшим в весовой категории 41 кг, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В финале он победил соперника из Омана. Бронзовыми призерами стали представители Таиланда и США.
Николай Сычев занимается спортивной подготовкой под наставничеством тренера-преподавателя Екатерины Папоновой.
По итогам турнира сборная России выиграла рекордное количество медалей: пять золотых, одну серебряную и три бронзовых. Такой результат для одной страны назвали беспрецедентным за всю историю этих соревнований. В первенстве мира приняли участие 1 800 спортсменов из 89 стран, которые боролись за призовые места в 10 женских и 10 мужских весовых категориях.
Первенство мира по тхэквондо WTF среди юношей и девушек (12-14 лет) состоялось в городе Фуджейре в Объединенных Арабских Эмиратах с 10 по 14 мая.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.
«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.