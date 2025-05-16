Юный спортсмен из Одинцова завоевал золото на первенстве мира по тхэквондо

Подмосковный спортсмен Николай Сычев одержал победу на мировом первенстве по тхэквондо WTF среди юношей 12–14 лет. Воспитанник спортивной школы «Лидер» в Одинцове стал лучшим в весовой категории 41 кг, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале он победил соперника из Омана. Бронзовыми призерами стали представители Таиланда и США.

Николай Сычев занимается спортивной подготовкой под наставничеством тренера-преподавателя Екатерины Папоновой.

По итогам турнира сборная России выиграла рекордное количество медалей: пять золотых, одну серебряную и три бронзовых. Такой результат для одной страны назвали беспрецедентным за всю историю этих соревнований. В первенстве мира приняли участие 1 800 спортсменов из 89 стран, которые боролись за призовые места в 10 женских и 10 мужских весовых категориях.

Первенство мира по тхэквондо WTF среди юношей и девушек (12-14 лет) состоялось в городе Фуджейре в Объединенных Арабских Эмиратах с 10 по 14 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.