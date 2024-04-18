Юный спортсмен из Чехова завоевал золото на первенстве России по панкратиону
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Чехов
В Санкт-Петербурге подошло к концу Первенство России по спортивной борьбе в дисциплине «панкратион». В схватках участвовали порядка 1 500 юношей и девушек от 14 до 19 лет из разных регионов страны. Среди них были и спортсмены из Чехова, передает пресс-служба администрации городского округа Чехов.
Сборная Московской области представила 10 воспитанников из Чехова, которые успешно прошли отборочные этапы на различных уровнях соревнований.
Один из них, Егор Шкуматов из военно-патриотического клуба «Комбат», стал обладателем золотой медали в своей возрастной категории (14-15 лет, весовая категория 85+ кг).
Егор провел три боя и одержал уверенные победы, выиграв турнир.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.