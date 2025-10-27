Юный шахматист из Балашихи победил на первенстве Азии

Фото - © Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи

Михаил Марков из Балашихи занял первое место на первенстве Азии по быстрым шахматам среди школьников до 7 лет. 674 шахматиста из 16 стран приняли участие в соревнованиях в Улан-Баторе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Шахматисты соревновались по швейцарской системе в 7 туров в возрастных группах среди мальчиков и девочек до 7, 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 и 17 лет.

Россияне завоевали шесть медалей — две золотых, две серебряных и две бронзовых. Михаил Марков стал чемпионом Азии по рапиду, набрав 7 очков из 7.

Михаил — воспитанник шахматного клуба «Рассвет» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха.

Юный шахматист регулярно участвует в соревнованиях. В июне этого года Михаил стал чемпионом России среди школьников. Он стал лучшим среди 526 юных спортсменов из 56 регионов страны. В июле завоевал серебро на детском Кубке мира по классическим шахматам. Среди последних побед у шахматиста — серебро на Кубке Сергея Карякина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.