Юный лыжник из Подольска победил на соревнованиях «НордСки Рождественская лыжня»

Первый старт в этом году принес победу подольским лыжникам. На московских соревнованиях Федерации лыжных гонок «НордСки Рождественская лыжня» воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Труд» Илья Пермяков прошел дистанцию 3 км с результатом 8 минут 48 секунд и взял золотую медаль, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подолськ.

Он преодолел дистанцию на 35 секунд быстрее, чем серебряный призёр соревнований. Эта победа стала важным событием не только для самого Пермякова, но и для всей его команды. Тренер-преподаватель спортсмена Елизавета Бормашенко отметила высокий уровень подготовки своего воспитанника и его стремление к победе.

Всего в состязаниях приняло участие более 500 спортсменов из Москвы и Подмосковья в возрасте от 9 до 18 лет. Соревнования проходили на лыжной трассе спортивного клуба «Альфа-Битца» в Москве на 36-м километре МКАД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.