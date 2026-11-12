Брат Хабиба Нурмагомедова свыше 12 ч находится в полиции Абу-Даби после драки

Брат Хабиба Нурмагомедова Усман более 12 часов находится в полиции в Абу-Даби после драки с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили, сообщает SHOT .

Потасовка случилась 11 ноября в одном из отелей. Двалишвили боец давал интервью, и вдруг к нему и друзьям подошел Усман Нурмагомедов с командой, которые набросились на экс-чемпиона UFC.

Как рассказал грузин, его избивали и наносили удары по лицу. А чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что драка — продолжение давней вражды между бойцами, она произошла из-за оскорблений матери Нурмагомедова.

Задержанных Усмана и его команду посетил адвокат. Спортсмен находится в отделении полиции. По некоторой информации, Нурмагомедову может грозить до 1 года лишения свободы и штраф около 2,7 тыс. долларов (почти 225 тыс. рублей). По законам ОАЭ нападение на жертву группой лиц считается отягчающим обстоятельством.

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