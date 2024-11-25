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Юный клинчанин установил рекорд по плаванию в ластах

«Золото», «серебро» и «бронзу» завоевали клинские пловцы в минувшие выходные, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

24 ноября в Электростали прошел III Открытый Кубок городов Восточного Подмосковья по плаванию и Пюподводному спорту.

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов. Спортсмены МУ «СК"Клинский» филиала Высоковск команда «Чайка» приняли участие в соревнованиях, спортсмены улучшили свои результаты, выполнили новые разряды и завоевали медали.

«Отдельные поздравления Воронину Артемий который установил рекорд BeSwimmerBot на дистанции 100 м. классические ласты с результатом 48.83 и вошел в состав Сборной Московской области по плаванию в классических ластах», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.