Юный гроссмейстер из Подмосковья стал чемпионом Азии по блицу

В рамках турнира самый молодой гроссмейстер в истории России набрал 8 очков из 9 возможных и завоевал золотую медаль соревнований. Вице-чемпионом стал иранец Мовахед Сина. Третье место занял россиянин Рудик Макарян.

«Ваня показывает стабильные результаты: стал бронзовым призером мужского чемпионата России по блицу в личном зачете и по быстрым шахматам в составе сборной Московской области, выиграл отборочный этап и занял третье место в финале Кубка Восточного экономического форума, успешно выступил на чемпионате мира по рапиду и блицу, а недавно в Сочи в составе нашей команды стал бронзовым призером чемпионата России уже по классическим шахматам. И вот теперь новое и знаменательное достижение: 14-летний Ваня победил в чемпионате Азии по блицу, где играло множество знаменитых гроссмейстеров. Особо отмечу, что россияне участвуют в личном чемпионате Азии впервые, так что эта золотая медаль — первая для России!», — прокомментировал победу Ивана Землянского президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин.

Напомним, что года назад, в возрасте 13 лет, воспитанник Шахматной школы Ярослава Призанта из Подмосковья Иван Землянский выполнил последнюю норму гроссмейстера и стал самым молодым обладателям этого звания в истории СССР и России. Также его феноменальный результат вошел в десятку лучших достижений вундеркиндов за всю мировую историю шахмат. Юный спортсмен является стипендиатом Сергея Карякина.

Чемпионат Азии по блицу прошел в Эль-Айне (Объединенные арабские эмираты) 10 мая. В чемпионате Азии принимали участие 111 шахматистов, среди которых за призовые места боролись 30 гроссмейстеров и 38 международных мастеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.