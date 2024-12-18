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Юный дмитровчанин занял первое место на турнире по быстрым шахматам

«Турнир юных надежд» по быстрым шахматам состоялся 14 декабря 2024 года в подмосковной Дубне на базе бассейна «Карасик» в шахматной комнате, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В турнире принимали участие 17 шахматистов из Дубны, Дмитрова и Кимр.

Дмитров на турнире представлял воспитанник Шахматного клуба МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха» Денис Мещанов 2017 г. р., занявший первое место в общем зачёте, набрав шесть очков из семи игр.

Турнир проходил по швейцарской системе, которая включает в себя 7 туров и контроль времени — 10 минут до конца партии, с добавлением 5 секунд на ход каждому участнику, начиная с первого.

«Наши юные шахматисты представляют Дмитровский городской округ на соревнованиях, добиваясь впечатляющих результатов. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки школы и преподавателей, а также о таланте и целеустремленности наших воспитанников. Мы поздравляем победителя и желаем новых побед!» — отметила Ирина Костышина, заместитель главы Дмитровского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.