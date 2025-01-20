Юный борец из Богородского округа завоевал серебро Первенства ЦФО

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Определились победители и призеры Первенства Центрального Федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Состязания проходили в период с 17 по 19 января 2025 г. в городе Липецк, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняло участие более 350 спортсменов из 13 субъектов центра России.

Участникам соревнований пожелали красивых и заслуженных побед, а болельщикам — ярких и незабываемых эмоций.

По итогам соревнований спортсмен Спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа Алямовский Игнат завоевал 2 место.

В ходе соревнований спортсмен столкнулся с сильными соперниками, готовыми к упорной борьбе за призовые места. Атмосфера на соревнованиях была напряжённой и эмоциональной, каждый спортсмен стремился продемонстрировать свои лучшие результаты.

Несмотря на высокую конкуренцию, Игнат смог отстоять честь округа и школы. Борец выступил достойно, показав хороший результат.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.