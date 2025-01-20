Юный борец из Богородского округа завоевал серебро Первенства ЦФО
Фото - © МБУ ДО БГО «СШОР»
Определились победители и призеры Первенства Центрального Федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Состязания проходили в период с 17 по 19 января 2025 г. в городе Липецк, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В соревнованиях приняло участие более 350 спортсменов из 13 субъектов центра России.
Участникам соревнований пожелали красивых и заслуженных побед, а болельщикам — ярких и незабываемых эмоций.
По итогам соревнований спортсмен Спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа Алямовский Игнат завоевал 2 место.
В ходе соревнований спортсмен столкнулся с сильными соперниками, готовыми к упорной борьбе за призовые места. Атмосфера на соревнованиях была напряжённой и эмоциональной, каждый спортсмен стремился продемонстрировать свои лучшие результаты.
Несмотря на высокую конкуренцию, Игнат смог отстоять честь округа и школы. Борец выступил достойно, показав хороший результат.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.