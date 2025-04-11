Юные волейболистки из Дмитрова стали чемпионками Московской области

Команда спортивной школы «Дмитров М.Б.М.» с блеском выиграла Первенство Московской области по волейболу среди девушек до 16 лет. В «Финале восьми» наши спортсменки не оставили шансов соперницам, уверенно разгромив в решающем матче команду из Дубны со счетом 3:0, сообщила пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа.

Путь к золотым медалям был непростым, но дмитровчанки показали характер и мастерство. В полуфинале они в напряженной пятисетовой схватке переиграли дубненскую команду, а в четвертьфинале без проблем справились с волейболистками из Чехова. Особенно ярко проявила себя Татьяна Ананьина, которую признали лучшим нападающим турнира.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин поздравил команду с победой: «Наши юные волейболистки в очередной раз доказали, что Дмитров — территория чемпионов! Эта победа — результат упорных тренировок, дисциплины и поддержки наставников. От всей души поздравляю девушек, тренера и всех, кто болел за наших спортсменок. Ваш успех — гордость всего округа!»

Тренер команды Людмила Вячеславовна Шершакова подготовила настоящих бойцов, которые не сдавались даже в самых сложных моментах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.