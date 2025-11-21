Юные спортсмены Реутова завоевали 28 медалей на турнирах по карате

Сборная команда спортивного клуба карате «Вектор» из Реутова продемонстрировала высокий уровень подготовки и мастерства, успешно выступив на двух престижных чемпионатах: Открытый турнир Лиги профессионалов карате-до «Профи» — «Легенды ШОТОКАН» в Москве и «CUP Mantach» в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования собрали сильнейших бойцов, и борьба за награды была напряженной. В Москве реутовчане показали превосходные результаты в двух основных дисциплинах — ката (формальные упражнения) и кумитэ (поединки).

По итогам дня копилка клуба пополнилась 18 медалями: 2 золотыми, 4 серебряными и 12 бронзовыми.

На татами турнира «CUP Mantach» Юные каратисты завоевали 10 медалей, из которых 3 высшего достоинства. Таким образом, по итогам двух престижных турниров на счету реутовчан 28 медалей.

20 ноября директор и тренер клуба Виталий Жаровский рассказал, что достигнутые результаты являются закономерным итогом упорной работы.

Он подчеркнул, что в спорте не бывает везения или слабых соперников — за каждой победой стоят месяцы тренировок, правильная психологическая подготовка и морально-волевой настрой. Тренер выразил удовлетворение итогами выступлений, но отметил, что всегда есть аспекты, требующие дальнейшей проработки. Главной задачей наставника является то, что он видит поддержание физической и моральной готовности спортсменов к следующим стартам, не допуская расслабленности в межсезонье.

Ярким примером стойкости и воли к победе стало выступление Никиты Дубринского. Участвуя в категории юниоров, он столкнулся с сильными и быстрыми соперниками, но сумел тактически превзойти их и подняться на высшую ступень пьедестала. Эта золотая медаль стала для него уже третьей, приблизив к получению долгожданного черного пояса. Не менее триумфально выступила Анастасия Степашко, также завоевавшая золотую медаль. Спортсменка отметила, что каждый поединок с незнакомым противником — это серьезное волнение.

В ходе соревнований ей пришлось столкнуться с физически превосходящей соперницей и провести два боя подряд практически без перерыва, но благодаря собранности и поддержке близких она сумела одержать победу. Впечатляющие показатели спортсменов — это результат регулярных интенсивных тренировок и полной самоотдачи под руководством наставника. В настоящее время команда клуба «Вектор» уже начала подготовку к следующим ответственным стартам — чемпионату и первенству Москвы.

