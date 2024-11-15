Юные спортсмены Лобни продолжают выполнять нормы ГТО

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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» имени Галины Гороховой городского округа Лобня ученицы секции по художественной гимнастике 2016–2019 годов рождения выполнили нормативы ВФСК ГТО. В мероприятии приняли участие 22 человека, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Принимались нормативы:

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;

наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;

прыжок в длину с места толчком двумя ногами

поднимание туловища из положения лежа на спине;

челночный бег 3×10 м.

ВФСК ГТО — это масштабная инициатива, направленная на развитие физической культуры и спорта в России. Основная цель программы — укрепление здоровья нации и популяризация здорового образа жизни среди всех слоев населения. Она включает в себя комплекс нормативов и упражнений, которые должны выполнять участники, чтобы доказать свою физическую подготовку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.