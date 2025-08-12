сегодня в 14:57

Юные спортсмены из Балашихи победили в турнире по футболу в Кабардино-Балкарии

Детский турнир по футболу прошел на стадионе «Спартак» в городе Нальчик Кабардино-Балкарской республики. В соревнованиях приняли участие команды из Балашихи, Прохладного, Нальчика и Владикавказа, сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

Команды 2016–2017 годов рождения поборолись за звание победителя. Балашиху представляли два состава спортсменов из спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» — красные и белые.

По результатам соревнований победу одержала состав белых команды «Метеор». Ребята заняли первое место среди команд 2016 года рождения. Второе место тоже заняли «метеоровцы» — красная команда.

Помимо командной победы, некоторые футболисты заняли лидирующие места в таблице статистики игроков турнира.

Победителей и лучших игроков турнира «Nalchik Cup» наградил президент Федерации футбола Кабардино-Балкарской республики Аслан Машуков.

