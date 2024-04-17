Юные спортсменки из Раменского одержали победу на соревнованиях по синхронному плаванию

Юные спортсменки из Раменского одержали победу на соревнованиях по синхронному плаванию, передает пресс-служба администрации городского округа.

С 12 по 14 апреля в Истринском районе Московской области проходил Фестиваль синхронного плавания «Амур». Площадкой состязаний стал дом отдыха «Снегири», куда съехались участники из Екатеринбурга, Омска, Уфы, Самары, Саратова, Москвы, Московская области.

В соревнованиях принимало участие всего около 500 человек.

Раменский городской округ на фестивале представили юные воспитанницы СШ «Раменское», которые одержали победу сразу в нескольких видах.

В произвольной программе по синхронному плаванию раменские команды в возрастных категориях «до 12 лет» и «до 10 лет» завоевали два комплекта бронзовых наград. В категории «Дуэт» у раменчанок сразу два золота в разных возрастных категориях — у Моники Реут и Анастасии Ковалевой, а также у Маргариты Чаленко и Дарьи Кобзевой.

В программе «Соло» Алена Ефанова завоевала серебро, Валерия Катечкина, Алиса Бутовец и Маргарита Чаленко удостоены бронзовых медалей.

«За каждой победой стоят сила духа, мужество и упорство. И результат, который показала наша сборная на соревнованиях столь высокого уровня — это гордость для всего Раменского округа. Поздравляю наших спортсменок и тренера Елену Анатольевну Разницу с успешным выступлением на соревнованиях!», — сказал глава Раменского городского округа Николай Ханин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса