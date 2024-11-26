Юные серпуховские волейболисты стали бронзовыми призерами межрегионального турнира

В Обнинске состоялся межрегиональный турнир по волейболу среди юношей 2012–2013 годов рождения. Команда спортивной школы «Русский медведь» из Серпухова показала впечатляющий результат, завоевав бронзовые медали, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В напряженной борьбе серпуховичи уступили команде из Москвы («Кировская») со счетом 1:3 и хозяевам турнира — команде Обнинска, также с результатом 1:3. Однако волейболисты проявили стойкость и уверенно одолели соперников из Санкт-Петербурга, Твери и команду Обнинск-2, выиграв все встречи с результатом 3:0.

Лучшим игроком серпуховской команды был признан капитан Кирилл Самсонов, который продемонстрировал отличную игру и лидерские качества на площадке.

Этот турнир стал важным этапом подготовки команды к Первенству России ЦФО, которое пройдёт в Воронеже. Ребята будут бороться за выход в полуфинал. Тренер команды СШ «Русский медведь» Вера Долгова продолжает вдохновлять и поддерживать ребят на пути к новым достижениям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.