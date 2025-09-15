Юные легкоатлетки Электростали выступили на межрегиональных соревнованиях

Минувшие выходные стали успешными для юных легкоатлеток из Электростали. Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва по летним видам спорта Московской области приняли участие в межрегиональных соревнованиях «Памяти МС А. Ф. Скобцова», которые прошли в городе Иваново. В рамках этих соревнований также состоялся Кубок Федерации легкой атлетики Ивановской области, собравший юных спортсменов в возрастных категориях до 12 и до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие две спортсменки из Электростали Евгения Чижова и Юлия Тихонова. Они состязались на дистанциях 60 и 300 метров соответственно, а Юлия Тихонова также продемонстрировала свои силы в прыжках в длину.

Наиболее яркий результат показала Юлия Тихонова на дистанции 300 метров. С поразительным временем 47.6 секунд, отстав всего на десятую долю секунды от норматива III спортивного разряда, Юля уверенно обошла всех соперниц и одержала победу, заняв первое место. В дисциплине прыжков в длину Юлия также показала достойный результат. Ее лучшая попытка достигла отметки в 4 метра ровно. Это позволило ей занять четвертое место, остановившись всего в одном шаге от призовой тройки.

Евгения Чижова успешно прошла в финальный забег на дистанцию 60 метров. Показав результат 8.5 секунд, она замкнула пятерку лучших в этом виде программы.

Подготовил спортсменок тренер-преподаватель Александр Курышов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.