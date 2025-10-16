Юные каширяне выступили на соревнованиях по плаванию «Забавные осьминожки»

В городском округе Воскресенск прошли соревнования по плаванию для детей разных возрастов. От Каширы на соревнования поехали тренера и их воспитанники, занимающиеся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» — Александр Марюшкин, Сергей Дереза, Людмила Жилина и Андрей Григорьев, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Всего в соревновании приняли участие почти 250 человек, среди которых было 33 юных каширянина. Для некоторых это были первые старты, для других — очередная возможность проверить свои силы, но для каждого ребенка соревнования стали важным шагом на пути к новым достижениям и накоплению опыта.

Всего было два заплыва — оба на 50 метров: вольный стиль и плавание на спине. Наилучший результат от Каширы показала Анна Сырцова, которая заняла III место в заплыве на спине среди девушек своего возраста.

Поздравляем всех участников с успешным выступлением и желаем им дальнейших побед, спортивного роста и новых свершений! Пусть стремление к цели и любовь к спорту всегда сопровождают вас на этом пути.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.