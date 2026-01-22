Юные хоккеисты из Богородского округа одержали победы на турнире в Обухово

19 января на льду ФСК «Обухово» прошел второй тур Первенства Московской области по хоккею с мячом среди детских команд. Богородский округ представили две команды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие команда мальчиков 2016 года рождения и младше под руководством тренера-преподавателя Романа Нестерова. Юные спортсмены одержали свою первую победу в «Детской лиге», обыграв команду «Урожай» из Люберецкого округа со счетом 1:0. Победный гол забил Лева Лукьянов.

Второй командой стала сборная девочек под руководством тренера-преподавателя Анастасии Жилиной. Девочки выиграли у команды «Томилино» со счетом 3:0 и у «Филимоново» — 5:1. Голами отличились Варвара Яковлева, Элина Марионда и Дарья Филина.

Единственное поражение команда девочек потерпела от «Вымпела» из Королева — 1:6, гол забила Элина Марионда. По итогам второго тура команда заняла второе место в своей группе, а лучшим бомбардиром стала Варвара Яковлева, забившая шесть мячей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.