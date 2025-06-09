Юные гимнастки Подольска завоевали 7 призовых мест на турнире памяти Томиловой
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7 призовых мест завоевали гимнастки округа в многоборье на турнире памяти тренера Галины Томиловой. В соревнованиях приняли участие спортсменки из 10 городов Московской области.
IV открытый турнир округа Подольск по спортивной гимнастике среди девушек памяти тренера Галины Томиловой прошел в спортивной школе «Лидер».
Подольчанки завоевали семь медалей в многоборье:
Первое место у Оливии Аносовой, Полины Забровской. В торое у Татьяны Хлыниной. Третье у Екатерины Малышевой, Пелагеи Ершовой, Антонины Горькой, Златы Гварамия.
Победители и призеры турнира получили кубки, грамоты и медали.
К соревнованиям спортсменок готовили тренеры Елена Шмелева, Наталья Алякринская, Мария Соловьева и Татьяна Амелина.
Галина Томилина почти полвека посвятила тренерской работе в спортивной школе «Лидер», воспитала более 10 мастеров спорта и 25 кандидатов в мастера — победителей и призеров соревнований различного уровня.