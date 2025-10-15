сегодня в 17:21

Юные гимнастки из Рузы завоевали золото, серебро и бронзу на турнире «Золотая осень»

В Подмосковье состоялся масштабный открытый клубный турнир по художественной гимнастике «Золотая осень», где успешно выступили спортсменки из Рузского муниципального округа. Соревнования собрали около 150 участниц из различных городов Подмосковья и Москвы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

География турнира охватила многие населенные пункты региона. В состязаниях приняли участие гимнастки из Черноголовки, Ногинска, Москвы, Обухово, Мытищ и Рузы. Каждая участница продемонстрировала свое мастерство и технику исполнения программ.

Успехи рузских спортсменок стали настоящим триумфом для местного спортивного сообщества. По итогам напряженной борьбы наши гимнастки завоевали три медали различного достоинства.

Первенство турнира завоевала Немцова Анастасия, 2013 года рождения. Серебряную медаль в своей возрастной категории получила Багаманова Ульяна, 2014 года рождения. Бронзовую награду завоевала самая юная участница команды — Миронова Валерия, 2016 года рождения.

Спортивная программа турнира была организована в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», направленной на поддержку юных талантов и популяризацию здорового образа жизни.

Местное значение данного успеха особенно важно в контексте реализации муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта в Рузском муниципальном округе.

«Поздравляем спортсменок и их тренеров с заслуженными наградами и желаем дальнейших успехов в спортивных достижениях!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.