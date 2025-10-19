Юные гимнастки из Реутова стали призёрами всероссийских и областных соревнований

На федеральных стартах в Ульяновске реутовская команда «Бусинки» заняла второе место в программе с обручами. Помимо этого, спортсменки выступили с сольными программами, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Девочки показали один из лучших результатов среди команд со всей России. А вот судьи регионального этапа отметили одиночное выступление пятнадцатилетней Арины Тимошиной, которая также привезла серебряную медаль в родной город.

«С этого соревновательного года в программы по художественной гимнастике были внесены изменения. – Рассказывает воспитанница «Спортивной школы» Реутова Валерия Титова. – Тренерам пришлось вносить корректировки в номера. А реутовским гимнасткам осваивать новые элементы. Девочки тщательно отрабатывали каждую деталь».

Спортсменки из Реутова уже который год возвращаются медалистами крупных спортивных конкурсов. Не так давно в Подмосковье завершились Кубок и Первенство региона по художественной гимнастике, бронзовыми призёрами которого стали именно городская команда гимнасток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.