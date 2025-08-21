Юные футболисты «Зенита» стали обладателями международного Кубка Акинфеева-2025
Фото - © Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Футболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга впервые в своей истории завоевали главный трофей международного Кубка Игоря Акинфеева среди лучших академий стран СНГ, который завершился на Арене Химки 20 августа. «Серебро» — у подмосковной команды «Мастер-Сатурн», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В финальной игре турнира юные спортсмены с берегов Невы встретились с подмосковной академией «Мастер-Сатурн». В основное время матча выявить победителя не удалось — 0:0. Судьбу Кубка решила послематчевая серия пенальти. В ней со счётом 0:3 победу одержал «Зенит». Таким образом, сине-бело-голубые впервые в своей истории стали обладателями Кубка Акинфеева. Почетное третье место заняла московская команда «Родина». В игре за «бронзу» столичные футболисты со счетом 2:0 одолели «Крылья Советов» из Самары.
«Я очень счастлив, что мы собрались на этом прекрасном стадионе — Арене Химки. Мы долго шли к этому, и наконец смогли совершить задуманное. Самое главное, что уже на протяжении семи лет спортивный праздник у нас удается. Рад видеть счастливые лица детей, улыбки родителей, много голов, много сейвов. Все это говорит о том, что наш турнир — один из самых сильнейших в стране. Я очень счастлив, что на нем собираются самые сильные академии России и стран СНГ. Все получают удовольствие от футбола. Увидимся в следующем году», — сказал Игорь Акинфеев в ходе торжественной церемонии открытия финального дня соревнований.
Также «Зенит» (Егор Курицын и Захар Кучкасков) одержал победу в турнире по кипербатлу — битве вратарей, которая традиционно проходит в рамках Кубка Акинфеева. В полуфинале питерцы одолели московский «Локомотив» — 5:4, а в заключительном противостоянии нанесли поражение столичной академии «Спарта» — 4:3.
В еще одной традиционной дисциплине — кипербол — кубок завоевал ЦСКА Москва. В финале красно-синие оказались сильнее своих соперников из калининградской «Балтики».
«Рад всех поприветствовать от лица губернатора Московской области Андрея Воробьева на подмосковной земле. Хочется также сказать спасибо Игорю Акинфееву за то, что выбрал именно Подмосковье для этого турнира. С каждым годом турнир становится все лучше и лучше, все сильнее и сильнее по составу. Я считаю, что это сильнейший турнир в стране в данной возрастной группе. Всем ребятам хочется пожелать двигаться по той траектории, по которой шел сам Игорь Акинфеев, добиться всего. Уверен, что у каждого из вас все получится», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов на церемонии открытия финала турнира.
Перед началом финальной кубковой игры на Арене Химки состоялся гала-матч с участием легендарных российских футболистов: «Сборная ЦСКА» сыграла со «Сборной друзей Акинфеева». Зрители на трибунах насладились игрой прославленных армейцев: Юрия Жиркова, Кирилла Набабкина, Георгия Щенникова, Дмитрия Кузнецова, Кирилла Панченко, Сергея Самодина, Егора Бесаева и Игоря Аксенова. Им противостояли не менее звёздные игроки: Андрей Каряка, Дмитрий Булыкин, Александр Самедов, Александр Филимонов, Александр Рязанцев, Владимир Рыков, Артур Юсупов, Эдамс и Антон Чужой. Тренерами команд выступили Александр Мостовой и Сергей Овчинников. Гала-матч завершился со счётом 8:5 в пользу сборной армейцев.
По традиции победители детских соревнований получили награды из рук Игоря Акинфеева. Также капитан ЦСКА вручил призы лучшим игрокам. Лучшим вратарём был признан Иван Козин (Крылья Советов), лучшим защитником — Алексей Билёв (Мастер-Сатурн), лучшим нападающим — Илья Шабрин (Мастер-Сатурн), лучшим бомбардиром стал Роман Силкин (Зенит) и лучшим игроком всего турнира был объявлен Лев Марков (Зенит).
«Испытываю неимоверное счастье. Большое спасибо нашим вратарям, они у нас прекрасные. В основное время матча мы играли очень хорошо, но не смогли реализовать свои моменты, поэтому пришлось выигрывать по пенальти. Сегодня исполнилась моя мечта», — поделился эмоциями полузащитник «Зенита» Кирилл Бекиров.
Кроме того, «Зенит» получил приз как самая результативная команда Кубка Акинфеева, а «Мастер-Сатурн» был отмечен наградой за лучшую командную защиту.
«Мы бились до конца, играли очень уверенно, но чуть-чуть не дожали, очень расстроились. Могли бы быть чемпионами. Постараемся забрать золото в следующем году, надо будет работать. Настрой всегда должен быть боевой», — сказал игрок команды «Мастер-Сатурн» Святослав Юршевич.
Подробнее ознакомиться с результатами и посмотреть повторы прямых трансляций можно на официальном сайте турнира.
Седьмой розыгрыш Кубка Игоря Акинфеева проходил с 17 по 20 августа 2025 года. Матчи группового этапа и игры за 9-20 места проходили на арене «Новые Химки», а большой финал приняла Арена Химки.
Обладателем Кубка Игоря Акинфеева в 2018 году и 2019 году стала команда «Мастер-Сатурн» (Московская область), в 2021 победителем стал ФК «Строгино» (Москва), в 2022 году — ФК «Чертаново» (Москва), а последние два года (2023 и 2024) трофей завоёвывал московский «Локомотив».
Кубок Игоря Акинфеева состоялся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.