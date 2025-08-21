Юные футболисты «Зенита» стали обладателями международного Кубка Акинфеева-2025

Футболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга впервые в своей истории завоевали главный трофей международного Кубка Игоря Акинфеева среди лучших академий стран СНГ, который завершился на Арене Химки 20 августа. «Серебро» — у подмосковной команды «Мастер-Сатурн», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальной игре турнира юные спортсмены с берегов Невы встретились с подмосковной академией «Мастер-Сатурн». В основное время матча выявить победителя не удалось — 0:0. Судьбу Кубка решила послематчевая серия пенальти. В ней со счётом 0:3 победу одержал «Зенит». Таким образом, сине-бело-голубые впервые в своей истории стали обладателями Кубка Акинфеева. Почетное третье место заняла московская команда «Родина». В игре за «бронзу» столичные футболисты со счетом 2:0 одолели «Крылья Советов» из Самары.

​«Я очень счастлив, что мы собрались на этом прекрасном стадионе — Арене Химки. Мы долго шли к этому, и наконец смогли совершить задуманное. Самое главное, что уже на протяжении семи лет спортивный праздник у нас удается. Рад видеть счастливые лица детей, улыбки родителей, много голов, много сейвов. Все это говорит о том, что наш турнир — один из самых сильнейших в стране. Я очень счастлив, что на нем собираются самые сильные академии России и стран СНГ. Все получают удовольствие от футбола. Увидимся в следующем году», — сказал Игорь Акинфеев в ходе торжественной церемонии открытия финального дня соревнований.

​Также «Зенит» (Егор Курицын и Захар Кучкасков) одержал победу в турнире по кипербатлу — битве вратарей, которая традиционно проходит в рамках Кубка Акинфеева. В полуфинале питерцы одолели московский «Локомотив» — 5:4, а в заключительном противостоянии нанесли поражение столичной академии «Спарта» — 4:3.

​В еще одной традиционной дисциплине — кипербол — кубок завоевал ЦСКА Москва. В финале красно-синие оказались сильнее своих соперников из калининградской «Балтики».

​«Рад всех поприветствовать от лица губернатора Московской области Андрея Воробьева на подмосковной земле. Хочется также сказать спасибо Игорю Акинфееву за то, что выбрал именно Подмосковье для этого турнира. С каждым годом турнир становится все лучше и лучше, все сильнее и сильнее по составу. Я считаю, что это сильнейший турнир в стране в данной возрастной группе. Всем ребятам хочется пожелать двигаться по той траектории, по которой шел сам Игорь Акинфеев, добиться всего. Уверен, что у каждого из вас все получится», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов на церемонии открытия финала турнира.

​Перед началом финальной кубковой игры на Арене Химки состоялся гала-матч с участием легендарных российских футболистов: «Сборная ЦСКА» сыграла со «Сборной друзей Акинфеева». Зрители на трибунах насладились игрой прославленных армейцев: Юрия Жиркова, Кирилла Набабкина, Георгия Щенникова, Дмитрия Кузнецова, Кирилла Панченко, Сергея Самодина, Егора Бесаева и Игоря Аксенова. Им противостояли не менее звёздные игроки: Андрей Каряка, Дмитрий Булыкин, Александр Самедов, Александр Филимонов, Александр Рязанцев, Владимир Рыков, Артур Юсупов, Эдамс и Антон Чужой. Тренерами команд выступили Александр Мостовой и Сергей Овчинников. Гала-матч завершился со счётом 8:5 в пользу сборной армейцев.

​По традиции победители детских соревнований получили награды из рук Игоря Акинфеева. Также капитан ЦСКА вручил призы лучшим игрокам. Лучшим вратарём был признан Иван Козин (Крылья Советов), лучшим защитником — Алексей Билёв (Мастер-Сатурн), лучшим нападающим — Илья Шабрин (Мастер-Сатурн), лучшим бомбардиром стал Роман Силкин (Зенит) и лучшим игроком всего турнира был объявлен Лев Марков (Зенит).

​«Испытываю неимоверное счастье. Большое спасибо нашим вратарям, они у нас прекрасные. В основное время матча мы играли очень хорошо, но не смогли реализовать свои моменты, поэтому пришлось выигрывать по пенальти. Сегодня исполнилась моя мечта», — поделился эмоциями полузащитник «Зенита» Кирилл Бекиров.

​Кроме того, «Зенит» получил приз как самая результативная команда Кубка Акинфеева, а «Мастер-Сатурн» был отмечен наградой за лучшую командную защиту.

​«Мы бились до конца, играли очень уверенно, но чуть-чуть не дожали, очень расстроились. Могли бы быть чемпионами. Постараемся забрать золото в следующем году, надо будет работать. Настрой всегда должен быть боевой», — сказал игрок команды «Мастер-Сатурн» Святослав Юршевич.

​Подробнее ознакомиться с результатами и посмотреть повторы прямых трансляций можно на официальном сайте турнира.

Седьмой розыгрыш Кубка Игоря Акинфеева проходил с 17 по 20 августа 2025 года. Матчи группового этапа и игры за 9-20 места проходили на арене «Новые Химки», а большой финал приняла Арена Химки.

Обладателем Кубка Игоря Акинфеева в 2018 году и 2019 году стала команда «Мастер-Сатурн» (Московская область), в 2021 победителем стал ФК «Строгино» (Москва), в 2022 году — ФК «Чертаново» (Москва), а последние два года (2023 и 2024) трофей завоёвывал московский «Локомотив».

Кубок Игоря Акинфеева состоялся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.