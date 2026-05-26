Юные футболисты Коломны сыграли матч к 120-летию общества

Товарищеский матч между сборной Коломенской школьной лиги и ФК «Коломна» прошел 23 мая в рамках фестиваля «Авангард спорта», посвященного 120-летию Коломенского гимнастического общества. Встреча состоялась в городском округе Коломна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед началом игры участников приветствовали председатель Коломенской федерации футбола Сергей Шумов и начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Вячеслав Криволапчук. Они отметили значимость события для развития детского спорта в округе.

Школьники сыграли против опытных соперников из ФК «Коломна» и смогли на практике оценить высокий темп матча и важность командного взаимодействия. Лучшим игроком сборной школьной лиги признали Максима Жаворонкова, в составе ФК «Коломна» отметили Ярослава Рогачева.

К спортивному проекту, который запустила команда губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, уже присоединились 850 детей и подростков округа. Новый сезон стартует в сентябре, и в нем планируется участие команд всех школ городского округа Коломна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.