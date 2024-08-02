сегодня в 17:51

Юные футболисты Клина приняли участие в церемонии открытия Кубка России по футболу

Воспитанники спортклуба «Химик Юниор» из городского округа Клин приняли участие в матче московского Спартака. Братья Островские Даня и Никита приняли участие в церемонии открытия матча «Спартака» и «Динамо» на кубок России, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Юные клинские футболисты выводили на игру Антона Зиньковского и Угальде и видимо зарядили их на очень хорошую игру. Угальде открыл счёт в матче, а Зиньковский был один из самых активных на поле.

«Желаем нашим юниорам брать пример со звезд российского футбола и двигаться только вперед к своим целям!» — отметили в официальном ТГ-канале клуба «Химик Юниор» Клин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.