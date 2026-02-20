Юные борцы из Подольска взяли семь медалей на первенстве ЦФО

Юные спортсмены из Подольска завоевали семь медалей на первенстве Центрального федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, которое прошло в Тамбове с 16 по 18 февраля. С достижением борцов поздравил глава округа Григорий Артамонов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники СШОР «Космос» и федерации греко-римской борьбы Подольска показали высокий результат на соревнованиях. Золотые медали завоевали Кирилл Дудкин, Дмитрий Тельпиз и Александр Боронин. Серебро получил Рустам Абдулаев. Бронзу выиграли Тимофей Черников, Максим Герасев и Ярослав Овчаров.

«Поздравляю спортсменов и тренерский состав! Пусть этот успех станет мощным стимулом для новых свершений, а удача всегда сопровождает вас на ковре. Горжусь нашими спортсменами! Вперед, к новым медалям!» — сказал Артамонов.

Греко-римская борьба остается одним из самых популярных видов спорта в округе. Сейчас ей занимаются более 1 100 человек под руководством 22 тренеров-преподавателей. Недавно совместно с федерацией был полностью обновлен специализированный зал греко-римской борьбы в МУ СК «Труд». По словам главы округа, создание комфортных условий для тренировок является важным вкладом в будущие победы юных спортсменов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.