Юные баскетболисты Подольска победили на областном первенстве

Игры первенства Московской области по баскетболу среди юношей до 13-ти лет прошли в спортивной школе олимпийского резерва «Космос». В игре Матч Подольск - Раменское команды сыграли со счётом 37:15, а Подольск - Коломна - со счетом 40:5.

"Тренировать детей - это невероятное удовольствие и большая ответственность. Каждый день я вижу, как они растут не только как игроки, но и как личности. Мне нравится наблюдать за их прогрессом, видеть, как они преодолевают трудности и достигают новых высот. Баскетбол - не только спорт, но и школа жизни, где дети учатся работать в команде, развивают дисциплину и уверенность в себе. Я горжусь тем, что могу быть частью этого процесса и вдохновлять юных спортсменов на достижение их целей", — поделился тренер спортивной школы олимпийского резерва «Космос» Дмитрий Сидоркин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.