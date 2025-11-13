Юношеский турнир по самбо пройдет в Мытищах 15 ноября

Юношеский турнир, посвященный Всероссийскому дню самбо, пройдет в городском округе Мытищи 15 ноября. Участниками соревнований станут более 500 самбистов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир по самбо пройдет в рамках программы федерального партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных». В Мытищах соберутся спортсмены из 17 регионов. За призовые места будут бороться юноши и девушки 2009–2014 гг. р. в составе 50 команд.

Спортсмены представят Мытищи, Королев, Москву, Санкт-Петербург, Серпухов, Можайск, Пушкино, Химки, Новосибирск, Реутов, Балашиху, Воскресенск, Сергиев-Посад, Электросталь, Люберцы, Владимир, Иваново, Ярославль, Калугу, Тулу и другие города.

Турнир является традиционным и проходит с 2015 года. Здесь начинали свой профессиональный путь титулованные спортсмены: заслуженный мастер спорта, чемпионка мира и Европы по самбо Эльмира Кахраманова, мастер спорта международного класса, пятикратная победительница первенств мира Екатерина Мытарева, мастер спорта, бронзовый призер первенства мира Роман Дзямко-Гомулец и многие другие.

Отметим, что в рамках Всероссийского дня самбо спортивные мероприятия пройдут в 82 регионах России. На ковер выйдут как юные спортсмены, так и признанные мастера, тренеры и ветераны спорта.

Всероссийский день самбо отмечается ежегодно 16 ноября — именно в этот день в 1938 году самбо было официально признано самостоятельным видом спорта в СССР.

Юношеский турнир, приуроченный ко Всероссийскому дню самбо пройдет в городском округе Мытищи в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Место проведения: г. Мытищи, ул. Силикатная 28А, СК «Строитель» (Центр боевых искусств);

Дата и время: 15 ноября 2025 года, 14:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.