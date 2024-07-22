Юношеский турнир по пляжному регби состоялся в Ленинском округе

-В Ленинском городском округе на базе центра пляжных видов спорта в Видном прошли соревнования по пляжному регби среди юношеских команд «Золотой песок». Организатором стал регби-клуб ЦСКА. В турнире приняли участи 140 юношей и девушек, в том числе из Ленинского округа, сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«В городе Видное песок очень красивого золотого цвета, отсюда родилось и название турнира. Кроме того, оно вызывает ассоциации с главными спортивными наградами — золотыми медалями. Регламент соревнований и система поощрения у нас устроены таким образом, чтобы большинство участников получили награды», — приводятся в сообщении слова судьи соревнований Евгения Гончарова.

Поиграть в пляжный регби приехали 20 команд из Москвы и Подмосковья — всего 140 человек от 12 до 18 лет. Ленинский городской округ представили регбисты из Видного и поселка Развилка. Также были участники из Долгопрудного и Ступино. Они соревновались в пяти различных возрастных категориях. Жаркая погода не стала помехой для юных спортсменов, а после игры ребята смогли освежиться в бассейне.

«Пляжный регби отличается от классического — в этом варианте игры нет ворот, значительно меньше размер поля и упрощенный подсчет очков. В командах — по 5 игроков, а тайм длится 5 минут», — уточнили в регби-клубе ЦСКА.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.