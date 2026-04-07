Юношеская футбольная лига стартовала в Химках 6 апреля

Юношеская футбольная лига Центр открылась 6 апреля на поле спорткомплекса «Новые Химки» в Подмосковье. В первом матче сезона химкинская команда обыграла соперников из Костромы со счетом 2:0, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир объединяет лучшие футбольные школы Центрального федерального округа и проходит под эгидой Российского футбольного союза. В стартовой игре химкинские футболисты встретились с воспитанниками СШ имени Г. А. Ярцева из Костромы и одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Церемонию открытия посетили заместитель главы Химок Владимир Князев, врио начальника управления физкультуры и спорта Виталий Троицкий и депутат Химок, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Валентин Герасимов. Праздничную атмосферу создало выступление чирлидеров спортивной школы «Надежда», которые исполнили композицию «Матушка-земля» по мотивам песни Татьяны Картуковой.

С апреля по октябрь команды 2010 и 2011 годов рождения проведут 30 туров и встретятся с соперниками из 14 регионов России, включая Липецк, Тулу, Калугу, Смоленск, Воронеж, Ярославль и Кострому.

«Такой ритм соревнований адаптирует подростков ко взрослому футболу, график игр и условия соревнований — уже как у профессиональных спортсменов», — отметил старший инструктор СШОР по футболу в Химках Григорий Коваленко.

Следующие матчи пройдут в Химках 18 апреля. Команда сыграет с футболистами СШ «Факел» из Воронежа. Начало встреч — в 11:30 и 14:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.