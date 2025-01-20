Юнармейцы из Реутова завоевали серебро на региональных сборах

В Реутове юнармейцы из отрядов «Вымпел», школы № 1 и «Стрела», школы № 10 приняли участие в открытых региональных военно-патриотических сборах по допризывной подготовке «Не числом, а умением!» среди юнармейских и военно-патриотических объединений Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята показали хорошие результаты на всех этапах сборов. Их старания, мастерство и умения принесли городскому округу почетное второе место.

На мероприятий собрались более 650 участников. Ребята из разных муниципалитетов Подмосковья показали, что для юнармейцев очень мало невозможного. Команды преодолевали полосу препятствий, показали знания воинских знаний, навыки сборки и разборки автомата на время и стрельбы. Кроме того, юнармецы участвовали в стартах по спасательным работам на воде, скалолазанию, показали, что владеют знанием защиты от радиационной, биологической и химической угроз. Также ребята сыграли в «Зарницу».

Военно-патриотические сборы по допризывной подготовке были посвящены 80-летию Великой Победы. Участие в таких мероприятиях помогает в патриотическом воспитании молодежи. Юнармейцы не словом, а делом показали, что правильно сформированные гражданские ценности очень важны для подрастающего поколения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.