Юная спортсменка из Серпухова покорила мировой чемпионат

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Серпуховичка Яна Еремина стала двукратной чемпионкой Мира по муай-тай! 19 сентября состоялся финальный бой спортсменки, передает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

В напряженном поединке она уверенно одолела соперницу из Бельгии, вновь подтвердив свой статус чемпионки. Свое первое золото на Международной арене серпуховичка завоевала еще в 2021 году в Таиланде.

Серпуховичка занимается в Бойцовском клубе Кремень спортивной школы «Зубренок» под руководством президента Федерации тайского бокса Г.о. Серпухов Дильшода Мирзаева. Успехи, достигнутые юными бойцами — результат ежедневных усердных тренировок и непобедимой целеустремленности. Яна также является четырехкратной чемпионкой России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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