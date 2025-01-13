Юная спортсменка из Подмосковья стала призером международных соревнований

На арене Московского центра боевых искусств прошел международный кубок по Батон твирлингу и мажореткам. Это престижное событие собрало участников, чтобы продемонстрировать свои таланты и соревноваться за звание лучших, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского горокруга.

Среди участников была и ученица 2 «Г» класса Дмитровской средней общеобразовательной школы № 2 Анна Мереакре. Несмотря на свой юный возраст, Анна проявила невероятное мастерство и упорство, достойно представив свою школу и родной город.

По итогам соревнований Анна завоевала призовые места в двух дисциплинах, что является значительным достижением:

3 место в номинации «Мажорет Батон моло мини кадеты» — здесь Анна показала свою индивидуальность и технику, впечатлив судей и зрителей;

3 место в номинации «Мажорет дуэт Батон мини кадеты» — в этой категории Анна выступала в дуэте и вместе со своей партнершей продемонстрировала слаженность и синхронность, что также было высоко оценено жюри.

«Мы поздравляем Анну с достойными результатами и выражаем благодарность за ее усердие и стремление к совершенству. Ее успех должен стать стимулом для дальнейших тренировок и достижения еще более высоких результатов в будущем. Мы уверены, что впереди Анну ждут новые свершения и награды», — прокомментировала заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.