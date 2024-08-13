Юная клинчанка завоевала серебряный Кубок Сергея Карякина по шахматам

11 августа состоялся Кубок Сергея Карякина по шахматам в Домодедове. Серебряный Кубок среди девочек в возрастной категории 2010 г. рождения завоевала клинчанка Гусарова Анастасия, передает пресс-служба администрации городского округа Клин.

Она является воспитанницей отделения шахмат Клинского дома детского творчества, в котором занимается уже второй год. Педагог Анастасии — Овчаренко Андрей Васильевич. Всего шахматами Анастасия увлекается уже почти 10 лет.

Более 300 шахматистов стали участниками второго этапа традиционного Кубка Сергея Карякина.

Награды победителям и призерам вручали гроссмейстер Сергей Карякин и министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. Ведущей мероприятия стала гроссмейстер Мария Фоминых.

Как и первый этап, соревнование проходило по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 10 минут на партию и с добавлением пяти секунд на ход в четыре отдельных турнира: оpen-турнир для всех желающих, мальчики и девочки 2009–2011 гг. р., мальчики и девочки 2012–2014 гг. р. и мальчики и девочки 2015 г. р. и моложе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.