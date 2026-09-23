Яна Егорян из Химок претендует на премию «Друзья большого спорта»

Фехтовальщицу Яну Егорян номинировали на премию «Друзья большого спорта» в категории «Лучший управленец года». Экспертное голосование продлится по 30 сентября, церемония награждения пройдет 16 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян представлена в номинации «Лучший управленец года». По итогам экспертного голосования, которое продлится по 30 сентября, сформируют список претендентов на награды.

Егорян начала заниматься фехтованием в Химках: в 10 лет она пришла в секцию к тренеру Сергею Семину. В 16 лет спортсменка победила на Юношеских Олимпийских играх 2010 года в Сингапуре. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро она завоевала золото в личном и командном турнирах саблисток.

«Спорт — это неотъемлемая часть моей жизни. У нас спортивная семья, мы все любим активности. Очень часто играем в бадминтон и волейбол, ходим вместе на пробежки», — рассказала Яна Егорян.

Церемония вручения премии «Друзья большого спорта» пройдет 16 ноября. Наградой отмечают достижения атлетов и вклад специалистов в развитие спортивной отрасли. Канал администрации городского округа Химки в MAX: https://max.ru/gohimkiadm

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.