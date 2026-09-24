Яхтсмены Подмосковья завоевали две медали в Тольятти 16–22 сентября

Яхтсмены Московской области завоевали золото и серебро на первенстве России среди юниоров и юниорок, которое прошло 16–22 сентября в Тольятти, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Софья Юнчикова из областного центра олимпийских видов спорта в Долгопрудном выиграла золото в классе «Лазер-радиал» среди юниорок до 21 года. Елизавета Попова из того же центра и Владимир Емельянов из Долгопрудного завоевали серебро в классе «470-смешанный» среди спортсменов до 24 лет.

Яхтсменов подготовил главный тренер сборной Московской области по парусному спорту Сергей Ванин. Он возглавляет областную команду более 20 лет и также работает наставником в сборной России.

Первенство России в олимпийских классах яхт прошло на Куйбышевском водохранилище. В нем участвовали сильнейшие молодые яхтсмены из разных регионов страны. Соревнования провели в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.