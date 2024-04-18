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Иван Овсиенко стал первым пилотом из Чехова на Кубке России по кольцевым гонкам

13 и 14 апреля на автодроме «Крепость Грозная» состоялся дебютный этап СМП РСКГ Туринг — чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам, передает пресс-служба администрации городского округа Чехов.

Лучшие гонщики из разных регионов страны соревновались в пяти классах, наполнив гонки борьбой от старта до финиша.

Иван Овсиенко, выступая за чемпионскую команду Sofit Racing под номером 97, стал первым пилотом из Чехова, кто принял участие в Кубке и Чемпионате России по автомобильным кольцевым гонкам. Несмотря на ожесточенную конкуренцию, Иван продемонстрировал отличное мастерство и финишировал на четвертом месте.

Впереди гонщика еще восемь захватывающих этапов, где лучшие кольцевые пилоты страны будут бороться за титулы чемпионов и обладателей Кубков России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.