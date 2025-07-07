Иван Нифонтов рассказал о планах на посту зампреда правительства Ставрополья

Чемпион мира по дзюдо и призер Олимпиады-2012 Иван Нифонтов две недели назад стал заместителем председателя правительства Ставропольского края и возглавил региональное министерство спорта. В интервью он рассказал о переезде, семье, планах по развитию спорта и туризма в регионе, сообщает «Победа 26» .

Иван Нифонтов недавно занял пост заместителя председателя правительства Ставропольского края и возглавил региональное министерство спорта. До этого он работал министром спорта на Алтае и был депутатом.

Нифонтов отметил, что предложение о переезде поступило от губернатора, и после знакомства с регионом он принял решение согласиться. По его словам, Ставрополье и Алтай схожи по экономике и развитию туризма, а спорт в крае всегда пользовался уважением.

Семья Нифонтова пока остается в Барнауле, но в августе планирует переезд. У него четверо сыновей, супруга — мастер спорта по художественной гимнастике. Нифонтов подчеркнул важность государственной поддержки многодетных семей и пропаганды семейных ценностей.

Говоря о профессиональной деятельности, Нифонтов рассказал, что всегда стремился быть полезным государству и менять жизнь людей к лучшему. В первую очередь он намерен выстроить эффективную командную работу в спортивной отрасли и наладить взаимодействие со всеми участниками спортивного сообщества. Особое внимание он уделяет развитию массового и адаптивного спорта, а также созданию условий для участников СВО.

Нифонтов отметил, что массовый спорт — это основа для здоровья и продуктивности, а доступная инфраструктура играет важную роль. Он также рассказал о личных спортивных привычках и успехах своих детей в различных видах спорта.

В сфере туризма новый зампред отметил высокий потенциал Ставрополья и выразил намерение развивать внутреннее направление. Его впечатлило благоустройство городских озер и высокий поток туристов в регион.