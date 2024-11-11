Сборная Подмосковья завоевала семь медалей на кубке России по бобслею

Подмосковные бобслеисты стали обладателями двух золотых, двух серебряных и трех бронзовых наград на Кубке России по бобслею. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В соревнованиях среди мужских четырехместных экипажей победу одержал подмосковный квартет – Ростислав Гайтюкевич, Алексей Лаптев, Михаил Мордасов и Александр Ефимов. Кроме того, второго места в данной дисциплине удостоился представитель Московской области Данила Курилин, выступавший в четверке Максима Андрианова из Краснодарского края. На третью ступень пьедестала поднялся экипаж пилота из Подмосковья Алексея Стульнева. Бронзовые медали записали на свой счет Алексей Стульнев и Даниил Кулешов из Московской области, а также разгоняющие – москвич Илья Малых и Николай Козлов из Красноярского края.

​Подмосковному экипажу Ростислава Гайтюкевича не было равных и среди соревнований двоек. Он в паре с Алексеем Лаптевым показал лучшее время, опередив на 0,36 секунды тандем Алексея Стульнева из Московской области и представителя столичного региона Ильи Малых.

​Среди женских парных экипажей почетное третье место заняла подмосковная бобслеистка Анастасия Курышева. Она выступала вместе с Надеждой Сергеевой из Красноярского края. Спортсменки уступили победительницам дисциплины из Краснодарского края лишь 0,11 секунды. Вместе с тем в дисциплине «монобоб» среди женщин бронзовую награду завоевала Анастасия Дудкина. Причем в первой попытке ей удалось показать лучшее время соревнований, но неудача во втором заезде отбросила спортсменку из Московской области на третье место.

​Кубок России по бобслею проходил с 3 по 8 ноября в городе Сочи на горнолыжном курорте Красная Поляна. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.