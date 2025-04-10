Истринские волейболистки одержали победу в региональном этапе соревнований

Учащиеся из лицея г. Дедовск продемонстрировали блестящую игру, одержав уверенные победы над сильными соперниками из Подольска, Наро-Фоминска и Дубны со счётом 2:0 в каждом матче, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Истра.

Этот блистательный результат вывел команду в финальную четвёрку, где они будут сражаться за победу в конце апреля. Особо стоит отметить Варвару Кошелеву, признанную лучшим игроком команды.

На днях эстафету подхватывают юноши Лицея города Истры, которые готовятся встретиться с теми же достойными соперниками, желая повторить успех своих сверстниц.

Напомним, Единая школьная лига Подмосковья — это инициатива Губернатора Московской области Андрея Воробьева, реализуемая в рамках национального проекта «Демография». Проект привлекает к участию именитых спортсменов: олимпийских чемпионов, чемпионов России и мастеров спорта. Так, торжественное открытие Истринской школьной лиги посетили олимпийские чемпионы Владимир Жигилий и Вера Шиманская, а игры дивизиона «Дедовск» — заслуженный мастер спорта Роман Широков. Их присутствие вдохновляет юных спортсменов и поднимает престиж соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.