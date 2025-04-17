Истринские шахматисты завоевали второе место на региональном турнире

Ваня Кабанов стал открытием турнира. Его рекордный прирост в 237 очков к рейтингу — рекорд среди всех участников турнира. Михаил Хижняков, только что вернувшийся с чемпионата мира среди школьников, блестяще проявил себя, выиграв на своей доске. Алексей Лототович, лидер команды, подтвердил свой высокий класс, завершив матч победой. В результате истринская Православная школа обошла третью команду на одно очко, уступив лишь гимназии им. Примакова командное первенство.

После награждения Алексей, Иван и Михаил смогли поучаствовать в сеансе одновременной игры с одним из сильнейших шахматистов мира Сергеем Карякиным — это было настоящим праздником для истринских шахматистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.