Испанец Карседо стал новым главным тренером «Спартака»
Новым главным тренером московского футбольного клуба «Спартак» стал испанец Хуан Карлос Карседо, сообщает пресс-служба красно-белых.
Специалист подписал контракт с командой до лета 2028 года.
Вместе с новым главным тренером в штабе «Спартака» будут трудиться помощник Себастьян Корона, тренер по физподготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа. Еще работу в основе продолжат Вадим Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес.
В 2012 году Карседо уже работал в столичном клубе. Он был ассистентом Унаи Эмери, в штабе которого выигрывал чемпионат Франции с ПСЖ и трижды Лигу Европы с «Севильей».
С «Пафосом», предыдущим клубом, где он был главным тренером, Карседо выигрывал чемпионат Кипра, победил в Кубке страны и выходил в групповой этап Лиги чемпионов.
