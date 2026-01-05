Испанец Карседо стал новым главным тренером «Спартака»

Специалист подписал контракт с командой до лета 2028 года.

Вместе с новым главным тренером в штабе «Спартака» будут трудиться помощник Себастьян Корона, тренер по физподготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа. Еще работу в основе продолжат Вадим Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес.

В 2012 году Карседо уже работал в столичном клубе. Он был ассистентом Унаи Эмери, в штабе которого выигрывал чемпионат Франции с ПСЖ и трижды Лигу Европы с «Севильей».

С «Пафосом», предыдущим клубом, где он был главным тренером, Карседо выигрывал чемпионат Кипра, победил в Кубке страны и выходил в групповой этап Лиги чемпионов.

