Испанец Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала Australian Open

3-я ракетка мира Карлос Алькарас из Испании вышел из третьего круга Australian Open. Теперь он сыграет в 1/8 финала чемпионата, сообщает Sport24 .

21-летнему испанцу удалось обыграть Нуну Боржеша из Португалии, который расположился на 33 строчке в рейтинге ATP.

Спортсмены сражались за выход в 1/8 Открытого чемпионата Австралии чуть больше 3 часов. В результате 4-кратный победитель турниров серии Большого шлема выиграл со счетом 6:3, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

Теперь Карлосу Алькарасу предстоит сыграть либо с британцем Джеком Дрейпером, либо с Александаром Вукичем из Австралии — смотря кто из них победит.

Ранее стало известно, что российского теннисиста Даниила Медведева могут оштрафовать на 100 тыс. долларов за неспортивное поведение. Во время одного из матчей Australian Open спортсмен на короткое время потерял самообладание и «избил» ракеткой сетку, сломав прикрепленную к ней камеру.