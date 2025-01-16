Отшлепал сетку ракеткой: Медведеву грозит штраф за неспортивное поведение

Даниила Медведева могут оштрафовать на 100 тысяч долларов за «избиение» сетки

Эмоциональный срыв на матче первого круга чемпионата Australian Open может обойтись теннисисту из РФ Даниилу Медведеву в 100 тыс. долларов штрафа, сообщает МАТЧ ТВ .

По данным Tennis Channel, пятая ракетка мира получил от судьи предупреждение за неспортивное поведение.

Все произошло 14 января во время матча за выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Российский спортсмен сражался с Касидитом Самреем из Таиланда, в какой-то момент он начал проигрывать, но затем спас ситуацию.

В порыве эмоций Медведев по ходу матча пару раз ударил по сетке ракеткой, сломав камеру, которая была на ней закреплена.

Ранее стало известно, что в третий круг Australian Open вышел немецкий теннисист, вторая ракетка мира Александр Зверев. Испанец Педро Мартинес проиграл ему во втором раунде.