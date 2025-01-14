Даниил Медведев с трудом вышел во второй круг стартовавшего Australian Open

Пятая ракетка мира Даниил Медведев с трудом вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв в пяти сетах 418-го номера мирового рейтинга Касидита Самрея из Таиланда, сообщает РИА Новости .

Матч продолжался 3 часа 8 минут и завершился со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

В третьем сете россиянин уступал по ходу игры, однако смог собраться и переломить ситуацию. В какой-то момент Медведев даже сломал ракетку и установленную на сетке камеру, после чего сумел справиться с эмоциями и одержать победу.

Во втором круге Australian Open российский теннисист сразится с представителем США Ленером Тином, занимающим 21-е место в мировом рейтинге.

Ранее испанец Карлос Алькарас успешно преодолел первый раунд Australian Open, обыграв представителя Казахстана Александра Шевченко в трех сетах.