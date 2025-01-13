Карлос Алькарас обыграл Шевченко и вышел во второй круг Australian Open
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Испанец Карлос Алькарас, занимающий третье место в мировом рейтинге, успешно преодолел первый раунд Australian Open, обыграв представителя Казахстана Александра Шевченко, сообщает «Матч ТВ».
Встреча завершилась спустя 1 час и 56 минут со счетом 6:1, 7:5, 6:1.
В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии Алькарасу предстоит сыграть с японским теннисистом Йосито Нисиокой.
Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема. Прошлогодним победителем стал итальянец Янник Синнер, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева.